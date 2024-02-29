На югорчанина завели уголовное дело дело за дискредитации ВС РФ в публичном месте

В Ханты-Мансийске полицейские задержали 50-летнего мужчину и возбудили против него уголовное дело за повторную дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Было установлено, что в феврале 2024 года мужчина, находясь в общественном месте, негативно высказывался о действиях вооруженных сил Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в декабре прошлого года суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по аналогичной статье.

Уголовное дело против югорчанина возбудили по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Ему грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ, ареста или лишения свободы на срок до пяти лет.