Житель Белоярского, избивший до смерти знакомого, проведет 7 лет в колонии

Суд признал жителя Белоярского района виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в сентябре 2023 года. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры из-за отказа потерпевшего угостить алкоголем, нанес последнему не менее двух ударов кулаком по голове и со значительной силой нанес не менее двух ударов ногой по голове потерпевшего. В результате преступных действий смерть потерпевшего наступила на месте преступления», - сказано в сообщении.

Вину осужденный признал. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.