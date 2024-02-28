Какой социальный и политический подтекст был заложен в пресс-конференцию губернатора Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередную большую пресс-конференцию. Мероприятие продолжалось более трех часов, на нем присутствовали 106 журналистов, в том числе, из федеральных изданий, Донецкой Народной Республики, а также дружественной Сербии, они задали 40 вопросов. Но все же стилистически и содержательно этот разговор все же отличался от предыдущих аналогов. Подробности – в материале СИА-ПРЕСС.

Для начала стоит отметить, что необычным было само место проведения пресс-конференции. Обычно мероприятие проходило в студии главного окружного телеканала «Югра», но на этот раз его перенесли на базу Арт-резиденции Ханты-Мансийска – новый и современный объект, нацеленный в первую очередь на молодежь и ее интересы. Наблюдатели отметили, что уже это решение было своего рода сигналом, желанием создать определенную атмосферу, настроить участников и зрителей на разговор, нацеленный на перспективу.

Пул вопросов оказался соответствующим – по большей части они касались не каких-то локальных и местечковых тем, которые раньше гораздо чаще звучали в ходе подобных пресс-конференций, но были посвящены вопросам принципиальным – развитие и перспективы региона, его участие в федеральной повестке и международных контактах. То есть на этот раз Наталья Комарова отходит от «бытовой» тематики (собственно, ей обычно было посвящены встречи губернатора с жителями муниципалитетов, которые проходят регулярно) в сторону стратегического менеджмента.

Среди тем, которые были затронуты в ходе большого разговора: проблемы нехватки кадров, снижение добычи нефти и связанные с этим нюансы по работе с трудноизвлекаемыми запасами, импортозамещение в сырьевом секторе, инвестиционная привлекательность и многое другое. В частности, внимание было уделено реализация крупных инвестиционных проектов – строительству второго моста через Обь в районе Сургута, а также моста в Октябрьском районе, который создаст новую транспортную артерию для поездок на Ямал. Губернатор объяснила экономический смысл вхождения Березовского и Белоярского районов в Арктическую зону – решение об этом президент России утвердил в конце 2023 года. Затронули и темы создания научно-технического центра «Юнити Парк» в Сургуте, а также развитие особой экономической зоны в Нягани.

Целая линейка вопросов была посвящена теме семьи и традиционных ценностей в связи с тем, что Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Наталья Комарова отметила, что в Югре создана и эффективно работает комплексная система поддержки материнства и детства, которая затрагивает все аспекты – от здоровья (в том числе, репродуктивного) женщин до помощи в образовании и трудоустройстве детей. В регионе открываются перинатальные центры, образовательные учреждения, а также первые в Югре семейные МФЦ. «Результаты говорят о том, что действующая в нашем регионе система поддержки многодетных семей, приносит свои плоды. За прошедшее с 2013 года время количество многодетных семей у нас в регионе увеличилось в 2,5 раза, с 17 до 43 тысяч семей», – подчеркнула Наталья Комарова.

Журналисты обратили внимание, что проекты из Югры, а также жители региона, предлагающие различные инициативы, постоянно получают заметную порцию внимания от федеральных органов власти и СМИ. «Знаете, наш регион можно было бы сказать по рождению, но на самом деле в результате титанических трудовых усилий и затрат, выполняет, решает планетарного уровня задачу в обеспечении энергоресурсами планету, – ответила Наталья Комарова. – Почему планету? Потому что благодаря западно-сибирской газовой провинции, наша страна вошла в число энергетических лидеров планеты. Об этом думают югорчане, делают и передают для пользования всем именно югорчане. Это первое, а второе – на этом фоне нам доверяют большие проекты, решение важных задач, потому что верят, что справимся». Наблюдатели увидели в этом тезисе сигнал о том, что Югра продолжит делать акцент на развитие сырьевой отрасли и поддержку нефтекомпаний, чтобы они сохраняли и инвестировали средства в свои производства на территории округа.

В целом выбор времени, места и тональности пресс-конференции вписывается в общую политическую канву происходящего в России, считают эксперты. Наталья Комарова явно сделала акцент на поддержку социального оптимизма югорчан и уверенности в будущем дне. Все это происходит накануне обращения президента к Федеральному Собранию РФ и всем россиянам, а также предстоящих через три недели выборов главы государства. Губернатор Югры дала понять, что главном нефтегазовом регионе страны власть, профессиональные сообщества и граждане консолидированы и готовы продолжать работу на благо России.