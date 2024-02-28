Прокуратура помогла работникам компании из Мегиона получить долги по зарплате

Прокуратура Мегиона помогла работникам компании «Электрон» получить долги по зарплате в размере 4,2 млн рублей. По данным ведомства, с 20 сотрудниками предприятия не расплатились за декабрь 2023 года.

«Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 20 работниками за декабрь 2023 года в размере 4,2 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав работников прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В отношении замдиректора компании возбудили административное дело. После принятых прокуратурой мер предприятие полностью погасило задолженность по зарплате.