Информация о разрушении медвежьей берлоги в ХМАО оказалась фейком

В Югре несколько дней обсуждают судьбу медведей, чью берлогу разрушил работник на экскаваторе. Но оказалось, что инцидент произошел не в Белоярском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Маненков журналисту 86.RU.

«У меня куча дел, а я уже три дня несуществующими медведями занимаюсь. Мои айтишники вычислили этого перца, который разместил пост. Он не местный, аккаунт закрыт, но в переписку вступил. Сначала сказал, что видео ему слили рабочие, которые работают в Соруме. Но потом отказался от своих слов и признался, что видео увидел четыре-пять дней назад в каком-то другом регионе и решил приколоться — якобы это в Белоярском районе», — указали в сообщении.

В Соруме действительно сейчас идет ремонт газопровода. Если бы случай с берлогой произошел, то рабочие обязательно бы сообщили об этом своему начальству, добавил Сергей Маненков.