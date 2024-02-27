В Нягани полицейские изъяли у местных жителей свыше килограмма пороха

В Нягани поймали двух местных жителей, незаконно хранивших у себя дома порох. Один из подозреваемых рассказал, что был охотником и имел лицензию на хранение. Когда срок документа истек, он не продлил его, но оружие сдал. Порох же хранился в банках в домашнем сейфе, сообщает УМВД России по городу.

«Согласно заключению эксперта, изъятый порох, массой чуть более одного килограмма, является взрывчатым веществом метательного действия, пригодным для производства выстрелов. У другого жителя Нягани изъяли порядка 200 граммов, незаконно хранящегося бездымного пороха. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ)», — указали в сообщении.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы от шести до восьми лет. Сейчас у обвиняемых действует подписка о невыезде и надлежащем поведении.