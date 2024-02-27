Ученые насчитали в Югре более семи тысяч исторических памятников

Археологи АНО «Институт археологии Севера» за последние 40 лет нашли в ХМАО 7 200 исторических памятников, которые принадлежат разным эпохам. Одна из значимых находок — древнейшая крепость в Северной Азии, сообщает NEFT со ссылкой на археологическое сообщество.

«Сооружение расположено на окраине деревни Каюково в Сургутском районе. Населенный пункт был окружен валом, за которым, вероятно, располагался деревянный частокол. Оборонительных сооружений, которые состояли из дерева, не сохранилось. Единственное, что напоминает о том, что здесь жили люди — ямы на местах строений. Крепость существовала примерно 8 000 лет назад», — указали в сообщении.

Археологи делятся находками через информационные проекты, выкладывают результаты экземпляров в социальные сети.