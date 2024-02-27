Археологи АНО «Институт археологии Севера» за последние 40 лет нашли в ХМАО 7 200 исторических памятников, которые принадлежат разным эпохам. Одна из значимых находок — древнейшая крепость в Северной Азии, сообщает NEFT со ссылкой на археологическое сообщество.
«Сооружение расположено на окраине деревни Каюково в Сургутском районе. Населенный пункт был окружен валом, за которым, вероятно, располагался деревянный частокол. Оборонительных сооружений, которые состояли из дерева, не сохранилось. Единственное, что напоминает о том, что здесь жили люди — ямы на местах строений. Крепость существовала примерно 8 000 лет назад», — указали в сообщении.
Археологи делятся находками через информационные проекты, выкладывают результаты экземпляров в социальные сети.
Какой вывод можно сделать их сказанного ?
Вывод таков. Главное не кто и когда основал город в Югре после прихода Ермака, а главное кто и когда оказал сопротивление Ермаку и попал тем самым в Кунгурскую летопись, на основании которой Ханты-Мансийск приписал себе 45 лет возраста. Так возникают современные фальсификации истории. Возникает законный вопрос: «Кто основал в 1582 году город Ханты-Мансийск?». Нет оказывается не царь Михаил Романов, и не Ермак. Основал его остяцкий князь Самар в 1582 году. Таким образом можно считать, что Сургут основал князь Барадак и не в 1594 году, а гораздо раньше. Бардак получается исторический в итоге в датах основания старейших городов Югры. В таком случае и в дате рождения Сургута нужно поставить знак вопроса- ?. А если последует заказ, то можно обосновать и любую другую дату основания Сургута, как Бардакова городка или Барсова городка. Факт остаётся фактом, что до прихода Баратянского в Сургуте обитали жители, то ли сарматы, то ли чалдоны, то ли другие народы, ибо даже в Каюково находят остатки древнего городища.
Ещё Иосиф Сталин некогда сказал, что не важно кто и как проголосует, а важно то, кто и как подсчитает.