В Югре примут региональную программу Всемирного фестиваля молодежи

Югра примет региональную программу Всемирного фестиваля молодежи. 112 жителей региона и 50 волонтеров ХМАО примут участие в мероприятии, которое на днях стартует в Сочи, сообщила губернатор округа Наталья Комарова в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Каждый регион направил своих делегатов. От нашего региона их 112, плюс 50 волонтеров. Кроме того, четверо наших югорских экскурсоводов победили в конкурсном отборе и уже сейчас заезжают на площадку. Учат маршруты и информацию, которая будет интересна для гостей этого замечательного форума. Дальше есть такой региональный этап: с 13 по 17 марта 30 регионов Российской Федерации принимают гостей из других стран, и мы с вами в том числе. К нам приедет около 60 человек из большого количества стран. И мы познакомим наших юных гостей с Югрой, покажем все. Программа есть, она согласована с фестивалем. Добро пожаловать в Югру!» − подчеркнула губернатор.

Отметим, что Всемирный фестиваль молодежи проводят в России по инициативе президента РФ в целях развития международного молодежного сотрудничества.