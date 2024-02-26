Губернатор Югры рассказала о новой мере по увеличению численности населения

Губернатор Югры Наталья Комарова напомнила о новой мере по поддержке семей. Семейный капитал выплачивается на второго и последующего ребенка, подчеркнула глава округа в ходе ежегодной пресс-конференции.

«С 1 января 2024 года югорский семейный капитал выплачивается на второго и последующего ребенка, а не на третьего, как раньше. Это одна из многочисленных мер по увеличению численности населения нашего округа, по росту числа многодетных семей», − отметила Комарова.

Ранее россиянам напомнили, какие пособия вырастут с февраля, в том числе материнский капитал и единовременная выплата при рождении ребенка.