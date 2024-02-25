В отдаленных районах Югры началось досрочное голосование на выборах президента РФ

В отдаленных местах ХМАО с 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента России. Члены региональных избирательных комиссий выедут туда на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках. Досрочное голосование должно завершиться до 14 марта. Выборы пройдут с 15 по 17 марта.

«Свой голос досрочно смогут отдать жители отдаленных и труднодоступных местностей, моряки, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании, а также служащие маяков и заповедников, лесозаготовители, горнорабочие», - сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Досрочное голосование пройдет в 37 регионах России, где есть труднодоступные и отдаленные местности, пишет ТАСС. По данным ЦИК, в таких местах проживает незначительный процент избирателей. На прошлых выборах президента - в 2018 году - досрочно проголосовали около 180 тыс. человек и около 31 тыс. человек на 957 избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании.