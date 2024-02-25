Жителей ХМАО предупредили о возможных проблемах в телерадиовещании

В ХМАО из-за солнечной активности возможны проблемы в телерадиовещании. Помехи могут наблюдаться на всей территории региона, пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на провайдеров телевидения.

По их данным, причиной помех станет ежегодная солнечная интерференция. Проблемы в телерадиовещании ожидаются с период с 22 февраля по 13 марта.

«С 21 февраля по 13 марта продлится период солнечной активности, влияющей на работу систем спутниковой связи. В связи с чем возможно кратковременное ухудшение качества отдельных каналов кабельного телевидения или полное отсутствие вещания в интервале времени: 08:44 - 12:24 МСК», – предупредили провайдеры.