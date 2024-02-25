Житель Нефтеюганска нарвался на мошенников при покупке седла для лошади

В полицию Нефтеюганска обратился 21-летний горожанин с заявлением о мошенничестве. Он лишился денег при попытке купить седло для лошади, сообщили в пресс-службе ОМВД по Нефтеюганску.

«На известном сайте юноша увидел подходящее объявление и написал продавцу. Договариваясь о покупке, продавец, для большей убедительности, отправил видео с товаром и попросил оплатить его полную стоимость. После того, как заявитель перевел на неизвестный счет 12 тысяч рублей, лжепродавец прислал поддельную накладную транспортной компании», - рассказали в пресс-службе.

Впоследствии оказалось, что такой компании не существует, а объявление пропало с сайта.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.