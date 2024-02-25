Пожар в Югорске оставил без жилья пенсионерку и семью с детьми

В Югорске вечером 23 февраля произошел пожар в двухквартирном жилом доме, где жили пенсионерка и семья с детьми 5 и 16 лет. После возгорания дом оказался непригоден для проживания, люди временно разместились у своих родственников, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В Югорске на ул.Садовая произошло возгорание в двухквартирном жилом доме, где проживают в одной квартире женщина-пенсионер, в другой - семья из 4 человек, включая двое детей 5 и 16 лет. На момент прибытия пожарных расчетов наблюдался дым, выходящий из-под кровли дома. Жильцы смогли вовремя самостоятельно эвакуироваться», - сказано в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка.

В администрации Югорска уточнили, что рассмотрят вопрос о предоставлении маневренного жилья оставшимся без квартир людям. Управление социальной защиты должно оказать всю необходимую помощь.