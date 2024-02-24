Сколько времени занимает путь к руководящим постам в Югре — выяснили аналитики

Замедление карьер в некоторых отраслях в течение последних двух лет стало заметно в Югре, сообщают аналитики SuperJob.

«Причины различны, — говорят, они, — к примеру, в сфере физической и имущественной безопасности это связано с ростом конкуренции со стороны возрастных кандидатов, в частности, военных пенсионеров. В маркетинге, рекламе и PR строить карьеры стало сложнее из-за возросших требований работодателей: компании отдают предпочтение опытным управленцам, работавшим со всеми каналами продвижения (и онлайн, и офлайн), стремятся к еще большей цифровизации процессов, в т.ч. с использованием нейросетей. В сфере клиентского сервиса также наблюдается курс на автоматизацию и высокая конкуренция между специалистами, что сказывается на сроках построения карьер».

Вообще же путь мужчин и женщин к руководящим постам — как минимум, к должности руководителя отдела — занимает примерно одинаковое время: по пять лет — в сфере управления IT-проектами, по шесть — в сферах дизайна, экономики и обучения персонала.

«Равное время у мужчин и женщин занимает достижение позиций директоров региональных филиалов (по семь лет), коммерческих директоров, директоров по развитию, маркетингу, работе с клиентами (по восемь лет), HRD (по девять лет) и исполнительных директоров (по десять лет)», — говорят исследователи, свидетельствуя, что за два года мужчины стали чуть быстрее добиваться должностей руководителей отделов логистики, закупок, HR, сервисно-технических служб, а также технических директоров. Женщины в это время укрепились в позициях руководителей кол-центров, отделов снабжения, ПЭО, главных бухгалтеров, а также управляющих филиалами.