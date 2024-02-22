В Сургутском районе вводят ограничения на зимниках

В Сургутском районе с 8 часов утра 26 февраля вводится запрет на проезд по зимникам для тяжелого транспорта. Это связано с прогнозируемым потеплением. Исключение составят автомобили оперативных служб, сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

«В связи с плюсовыми значениями температуры воздуха с 8.00 26 февраля и до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха ниже -10 градусов на автозимниках Сургутского района будут введены ограничения движения транспортных средств, кроме машин оперативных служб», - сказано в сообщении.

Устанавливаются следующие ограничения:

Автозимник с.Сытомино – п.Горный – 5 тн.

Автозимник с.Угут – д.Каюково – 10 тн.

Автозимник с.Угут – п.Малоюганский – 10 тн;

Автозимник г.Сургут – п.Банный в т.ч. ледовая переправа ч/з р. Тромъеган – 10 тн.