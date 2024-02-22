В думе ХМАО отремонтировали зал заседаний за 102 млн рублей

В думе ХМАО отремонтировали зал заседаний за 102,4 млн рублей. Согласно данным сайта госзакупок, эту сумму потратили на установку мультимедийного оборудования, закупку программного обеспечения, его монтаж и настройку.

Контракт на выполнение работ получило ООО «Брюллов Менеджмент» (Москва). Эта компания оказалась единственным участником аукциона.

Ремонт прошел в два этапа: с 22 июня по 24 ноября (работы обошлись в 90,8 млн руб.) и с 22 июня по 31 января (11,5 млн руб.), отмечает «Коммерсантъ-Урал». Новую систему протестировали на заседании думы 21 февраля.