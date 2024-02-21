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​Аптекарям ХМАО предлагают выплачивать миллион рублей за работу в деревне

Аптекари, которые отправятся работать в деревни, могут получить миллион рублей в Югре

​Аптекарям ХМАО предлагают выплачивать миллион рублей за работу в деревне
Фото: ru.freepik.com

Накануне, 19 февраля, состоялся комитет по социальному развитию под руководством Василия Филипенко. На заседании обсудили законопроект о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Югре. В частности, озвучили предложение − выплачивать один миллион рублей аптекарям, которые отправятся работать в деревни.

«Предлагается предоставлять единовременную выплату из бюджета автономного округа в размере одного миллиона рублей фармацевтам, провизорам, заключившим договор с государственными аптечными пунктами и прибывшим в сельские населенные пункты либо поселки городского типа в Югре», — сообщил NEFT со ссылкой на пресс-службу окружного парламента.

В число получателей такой выплаты предложили отнести фармацевтических работников, прибывших на работу в деревни после 1 января 2023 года.

«Эта мера позволит привлекать и закреплять специалистов для развития фармацевтической деятельности и бесперебойного лекарственного обеспечения. Согласна с этой инициативой, считаю ее очень важной, социально ответственной за обеспечение медикаментозными средствами жителей отдаленных территорий Югры и привлечение специалистов-фармацевтов для работы в этих территориях», — отметила депутат Думы ХМАО Лариса Белоцерковцева.

Окончательное решение примут во время заседания Думы 21 февраля.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 212, комментариев: 0
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