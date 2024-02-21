Молодой житель ХМАО погиб в аварии на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск»

Сегодня, 21 февраля, примерно в два часа ночи на 743 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 23-летний водитель «Volkswagen» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Газ», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 02:20 на 743 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района 23-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Газ», − говорится в сообщении.

Водитель «Volkswagen» скончался на месте. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.