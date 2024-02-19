Жителей ХМАО приглашают участвовать в викторине, посвященной жизни округа

В округе проходит викторина «Достижения Югры». Проект приурочен к Году народного сплочения. Каждый, кто к нему присоединится, не только узнает об истории достижений региона и примерах консолидации наших земляков, но еще и получит подарок.

1000000 подарков за интеллект

Чтобы стать участником Викторины необходимо зайти на официальный сайт v2024.myopenugra.ru, изучить раздел «Прокачай знания», где размещены материалы о достижениях региона, ответить на три случайных вопроса. После – пройти регистрацию, подтвердить номер телефона и получить СМС с уникальным номером.

«Номер понадобится участнику Викторины 15-17 марта. Получившие код смогут активировать его у волонтеров, которые будут находиться вблизи участковых избирательных комиссий по всему автономному округу. Их можно будет узнать по брендированному бейджу», – рассказала координатор проекта «Викторина» Наталья Акст.

После активации уникального номера участник сразу получит СМС с наименованием подарка. Победителей определит генератор случайных чисел. Участвовать могут все жители, начиная с 7 лет.

«Это может быть любой гражданин нашей страны, который живет или работает на территории Югры», – пояснила Наталья Акст.

Участник Викторины, являющийся родителем, вправе зарегистрировать на свой номер телефона до двух своих детей, которым исполнится 7 лет не позднее 14 марта 2024 года. Это предусмотрено правилами и позволяет познакомиться с историями достижений региона и примерами сплочения и детям.

Викторина, по традиции, беспроигрышная. Участников ждет 1 000 000 ценных и памятных подарков, в том числе: квартиры, автомобили, электронные сертификаты и многое другое.

Кстати: Для желающих узнать больше о Викторине работает горячая линия 8-800-350-20-86. Ежедневно с 9.00 до 22.00, а в дни активации уникальных номеров (с 15 по 17 марта) с 8.00 до 22.00.

Как возникла идея?

Она родилась в умах общественников. На стратегической сессии «Команда Югры», прошедшей по итогам Обращения губернатора Натальи Комаровой,одна из инициативных групп предложила включить цифровую просветительскую Викторину в план мероприятий по проведению Года народного сплочения в Югре.

По задумке инициаторов, она познакомит жителей округа с примерами сплочения югорчан в разное время и подарит шанс получить ценные подарки. Организаторы Викторины – Центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация «Югорский свет».

Вопросы для Викторины «Достижения Югры» составили эксперты в области истории, географии, культуры и спорта. Они подготовлены таким образом, чтобы помочь югорчанам вспомнить историю региона, традиции, достижения и примеры сплочения. А значит, еще больше осознать гордость за то место, где мы живем и вдохновить на новые достижения.

«Благодаря Викторине мы окунемся в прошлое, оценим настоящее и проложим путь в завтрашний день, это нас еще больше объединит, у многих что-то отзовется в сердце и усилится та самая любовь к Родине, о которой мы так много говорим», — говорит Анатолий Корнеев, заслуженный деятель культуры Югры, общественник, кандидат политических наук, публицист и журналист округа, почетный житель города Ханты-Мансийска.

Справка: Цифровая викторина проходит до 17 марта включительно. Ввод уникальных номеров в систему будет проходить с 15 по 17 марта. Выдавать подарки начнут с 15 марта.