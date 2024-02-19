Для югорчан подготовили локации для семейного отдыха

Возможность провести время со всей семьей в комфортных условиях – это то, что крайне востребовано современным обществом. Создание новых культурных, общественных пространств – работа Команда Югры. В нашей подборке представлены некоторые ее итоги за прошлую неделю.

В Нефтеюганске появится новое общественное пространство - «Главная сцена». Это один из наиболее долгожданных объектов «Карты развития Югры». Место установки сценического комплекса определено в будущем парке в четвертом микрорайоне, что позволит не только разнообразить формы проведения мероприятий, но и создаст еще одну площадку для организации досуга горожан. Сегодня уже ведется работа по внесению изменений в проект планировки и застройки микрорайона. В парке запланировано дополнительное озеленение, обустройство прогулочных дорожек, детских и спортивных площадок. Также здесь будут созданы велосипедные и беговые дорожки, коворкинг-центр.

В Когалыме появится новый музейный комплекс. Проектно-сметная документация объекта уже отправлена на государственную экспертизу. Строительство объекта включено в народную программу «Единой России» – «Карту развития Югры». Проектом предусмотрено возведение музейного комплекса площадью 8 тысяч 600 квадратных метров. Он будет состоять из трех основных корпусов: государственного Русского музея, музея нефти, современной смарт-библиотеки для детей и взрослых. Здесь также разместятся планетарий, музей нумизматики и самоваров, кафе.

В Нягани в 2024 году благоустроят 12 тысяч «квадратов» парка «Западный». Работы на объекте стартовали в 2023 году в рамках народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры». Строительство ведется поэтапно. В рамках первого этапа в нынешнем году будет благоустроено 12 тысяч квадратных метров в границах улиц Киевской, Чернышова и детского сада «Елочка». Весной прошлого года здесь были выполнены работы по отсыпке и планировке территории. В 2024 году в парке будут установлены кафе, сцена, операторская, беседка, входная группа, навигационный указатель, скамейки.

В Пойковском Нефтеюганского района создадут фиджитал-пространство на базе картинг-клуба «Вираж». Планируется, что оно станет точкой притяжения для детей и молодежи не только района, но из других муниципалитетов. Ожидается, что проектом будут охвачены не менее 350 человек. На площадке фиджитал-пространства они смогут обучаться автомоделированию, конструированию, программированию. Кроме того, для участников будут созданы активности, которые позволят отвлечь детей от компьютеров. Напомним, что в рамках народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры» реализуется масштабный проект по внедрению системы фиджитал-спорта.

В Радужном оценили итоги ремонта оборудования плавательного бассейна «Аган». Работы велись в рамках реализации народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры». Городской бассейн в месяц посещают около трех тысяч радужнинцев – это излюбленное место отдыха горожан. В 2023 году здесь завершилась замена трубной инсталляции и чугунного префильтра. Проведены работы по частичной замене систем водоочистки, в частности, заменены два насоса, четыре задвижки к ним. Также заменено 16 тонн кварцевого песка в фильтрах.

В Ханты-Мансийске благодаря реализации «Карты развития Югры» удалось перевести обучение в гимназии №1 на односменный режим. Новый корпус гимназии №1 был построен в рамках реализации народной программы «Единой России» и введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. Общая площадь второго блока составляет практически 19,5 тысячи квадратных метров. Это четырёхэтажное здание, рассчитанное на 600 учащихся. Благодаря вводу нового учебного корпуса в гимназии №1 теперь могут учиться свыше тысячи человек. Открытие нового корпуса позволило перевести обучение на односменный режим.