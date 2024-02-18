Новая рабочая неделя в ХМАО начнется с потепления

Синоптики прогнозируют потепление в ХМАО. В первые дни новой рабочей недели в округе ожидается до -3-8 градусов в дневные часы, при этом ночами будет по-прежнему морозно, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 19 февраля, столбик термометра покажет ночью -17-22 градуса на западе и -24-29 градусов на востоке, местами -34-39. Днем в западной половине прогнозируется до -5 градусов, на востоке -18-23. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, местами на западе небольшой снег. Ветер южный.

Во вторник, 20 февраля, температура воздуха ночью составит -13-18 градусов, при прояснениях -23-28, днем -11-16 градусов, местами на западе -4-9. Осадков не прогнозируется. Ветер подует с юга.

В среду, 21 февраля, столбик термометра покажет ночью -19-24 градуса, местами на востоке до -29. Днем воздух прогреется до -11-16 градусов, местами -3-8. Также прогнозируется переменная облачность и небольшой снег местами. Ветер южный.