Выгодные путешествия: Узбекистан стал самым дешевым направлением для югорчан в марте

В марте 2024 года для жителей ХМАО самым доступным авиационным направлением стал Наманган в Узбекистане. По информации, полученной от пресс-службы сервиса OneTwoTrip, стоимость билета в одну сторону составила в среднем 12 000 рублей, пишет Ura.ru.

Аналитики подчеркнули, что путешествие в Ош (Киргизия) обойдется немного дороже - 14 000 рублей, в Ереван (Армения) - 15 000 рублей. Бишкек (Кыргызстан) и Ташкент (Узбекистан) закрывают список доступных зарубежных направлений для жителей округа. Стоимость перелета в эти города составляет соответственно 16 000 и 15 500 рублей.

Наиболее популярными направлениями среди местных жителей оказались Москва и Санкт-Петербург, они составили в марте 24,3% и 11,1% всех авиабронирований соответственно. Перелет в столицу обходится местным жителям в 6 500 рублей. Также в числе популярных направлений оказались Минеральные Воды (7,1%), Тюмень (6,9%), Уфа (6,4%), Махачкала (5,9%), Сочи (5,4%), Екатеринбург (5,2%) и Самара (4,5%).