Солист «Иванушек International» примет участие в Югорском лыжном марафон

В Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске примет участие солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Свое участие в гонке также подтвердил олимпийский чемпион Александр Легков, пишет Ugra-news со ссылкой на организаторов мероприятия.

Спортивные соревнования пройдут 6 - 7 апреля. В этом году впервые будет два финиша. 6 апреля пройдет забег в свободном стиле, 7 апреля проведут классику, финиш состоится в «Долине ручьев».

«Главная инновация – то, что трасса пройдет по новому маршруту, она будет выходить в город. Чего никогда не было, но будет в этом марафоне, – это ретро-забег. Побегут самые знаменитые спортсмены, многократные чемпионы», – цитирует издание замгубернатора Югры Елену Шумакову.