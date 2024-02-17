В Югре мультфильм по мотивам ненецкой народной сказки озвучил актер Сергей Безруков

Актер Сергей Безруков озвучил мультфильм «Кукушка», созданный юными аниматорами из Ханты-Мансийска по мотивам ненецкой народной сказки. Об этом рассказали в департаменте культуры Югры.

«В его создании приняли участие воспитанники и педагоги Инклюзивной творческой лаборатории и учащиеся Школы креативных индустрий Окружного Дома народного творчества, солистки Концертно-театрального центра «Югра-Классик» Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева. Народный артист России Сергей Безруков стал главным рассказчиком в этой истории», – говорится в сообщении.

Мультфильм стал результатом реализации проекта «Сказки-пазлы «Дорогою добра». Он направлен на продвижение и расширение практики инклюзивного развития и создание условий для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реализует Окружной Дом народного творчества при поддержке департамента культуры Югры. Сейчас уже готово восемь радиоспектаклей по народным сказкам.