Губернатор Югры обратила внимание на фальшивые соцсети мошенников

Губернатор Югры Наталья Комарова предупредила о фейковых аккаунтах в социальных сетях, с которых рассылаются сообщения от ее имени. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. Глава округа также прикрепила скрины профилей, занимающихся мошенничеством.

«Уважаемые югорчане. Призываю вас быть внимательными. В мессенджерах «Телеграм» и WhatsApp вновь появились фейковые аккаунты, с которых рассылаются сообщения от моего имени. Эти номера телефонов мне не принадлежат. Дорогие земляки, если вы или ваши близкие получали сообщения с этих номеров, рекомендую их заблокировать, не реагировать на провокации», – говорится в сообщении.