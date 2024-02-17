Сургутская травмбольница помогла спасти 52-летнего пациента из Когалыма

52-летний житель Когалыма обратился к врачам с необычной жалобой: при нагрузке на левую руку у него начиналось головокружение. Специалисты для точного диагноза запросили телеконсультацию с главным нейрохирургом Югры, заведующим нейрохирургическим отделением №3 БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Александром Богословским. После этого стало понятно, что необходима срочная операция на сосудах – мужчина уже был на пороге мозговой катастрофы.

«Необычное состояние пациента имеет такое же необычное название – синдром обкрадывания. Он развился из-за окклюзии (сужения) подключичной и позвоночной артерий. Так как привычный путь стал затрудненным, кровоток изменил направление и в ущерб головному мозгу начал питать руку. В перспективе это чревато ишемическим инсультом, – рассказали в Депздраве Югры. – Но, еще более опасным оказалось сужение сонной артерии, по которой осуществляется кровоснабжение больших полушарий головного мозга. По сути, мужчина уже был на пороге мозговой катастрофы. И если бы не проблемы с соседними сосудами, вскоре спасать его пришлось бы в экстренном порядке. Синдром обкрадывания стал своевременным сигналом SOS».

Оперативное лечение начали с сонной артерии. Сначала врачи восстановили ее проходимость, а затем для предотвращения повторной окклюзии установили стент. То же самое было сделано на подключичной и позвоночной артерии.

Пациент быстро восстановился. Ему назначили терапию и наблюдение у невролога.