Юбилейный международный IT-форум пройдет в ХМАО этим летом

Губернатор Югры Наталья Комарова провела еженедельное заседание правительства, на котором был одобрен проект о Международном IT-форуме, сообщает правительство Югры.

«Юбилейный, пятнадцатый Международный IT-Форум состоится в регионе в июне этого года. Он включен в план мероприятий председательства Российской Федерации в БРИКС. Среди задач форума: создание площадки для налаживания межрегиональных и международных связей с партнерами из стран БРИКС и ШОС, обмена передовыми IT-решениями и практиками, способными улучшить качество жизни людей; создание условий для обмена передовым опытом использования цифровых инструментов; оказание поддержки проектам, способствующим упрочению технологического суверенитета; создание точечного взаимодействия с представителями некоммерческих правительственных организаций, научных и деловых кругов; создание условий для формирования и развития единого цифрового рынка», — отметила глава региона.

В 2023 году IT-форум в Ханты-Мансийске собрал более пяти тысяч человек из 45 стран и 75 субъектов РФ. На мероприятии обсуждали цифровую трансформацию, кибербезопасность и развитие искусственного интеллекта. В программу форума входили более 80 мероприятий. Была организована выставка, на которой свыше 80 технологических предприятий представили свои лучшие разработки в сфере социальной политики, здравоохранения и образования.