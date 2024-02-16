В ХМАО не соответствующие стандартам «зебры» станут личной ответственностью мэров

В ХМАО в 2023 году ликвидировали 10 мест концентрации ДТП, которые сформировались в 2022 году. Работа в этом направлении продолжится - предстоит устранить те очаги, которые появились в прошлом году. Информация об этом была озвучена на заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Владельцам дорог даны поручения о необходимости совместно с полицией разработать планы по повышению безопасности дорожного движения. Кроме того, будет рассмотрена возможность создания дополнительных трассовых аварийно-спасательных служб, пунктов обогрева, а также вертолетных посадочных площадок. Они дадут возможность экстренной доставки пострадавших при ДТП в медучреждения», - сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросу обеспечения безопасности пешеходов. Глава региона отметила, что пешеходные переходы, не соответствующие национальным стандартам, переходят в зону личной ответственности глав муниципалитетов.