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​Югорчанина отправят в тюрьму почти на шесть лет за небольшую кражу

Житель Югры попадет в тюрьму за кражу денег с банковской карты

​Югорчанина отправят в тюрьму почти на шесть лет за небольшую кражу
Фото: ru.freepik.com

Местного жителя Нягани признали виновным в краже семи тысяч с банковского счета. Ранее он уже был судим. В мае 2023 года он украл карту и расплачивался ею в магазине, сообщает прокуратура Югры.

«В результате незаконных действий злоумышленника владельцу карты причинен материальный ущерб в размере более семи тысяч рублей. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев», — добавили в сообщении.

Виновный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 38, комментариев: 0
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