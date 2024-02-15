В Югре более 30,5 тысяч людей заразились ВИЧ

На конец 2023 года в Югре проживает более 30 600 зараженных ВИЧ, из которых 1 600 — жители Нягани. Югра входит в первую десятку субъектов РФ по уровню распространения ВИЧ-инфекции, сообщает Депздрав Югры в своей соцсети.

«Используя достижения современной медицины и своевременное лечение антиретровирусными препаратами по назначению врача, даже такое заболевание, как ВИЧ-инфекция, можно перевести из разряда смертельных в разряд хронических и прожить долгую и полноценную жизнь. Призываю каждого к здоровому образу жизни, осознанному безопасному поведению и отрицанию таких явлений, как беспорядочные половые контакты, наркотики, алкоголизм», — говорит доверенный психолог по ВИЧ и СПИД Няганской городской поликлиники Оксана Бондарь.

Каждый житель Югры может анонимно пройти экспресс-тест или сдать анализы на определение ВИЧ, обратившись к участковому терапевту или врачу-инфекционисту в поликлинике по месту жительства.