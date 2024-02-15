Югорчанам рассказали, где и когда пройдет День оленевода

В Югре проведут ежегодный традиционный праздник День оленевода. В программе мероприятий представлены разные виды гонок на оленьих упряжках. Гости мероприятия могут попробовать блюда национальной кухни, купить товары народных промыслов, продукты животноводства, сообщает КМНС ХМАО.

В регионах Югры празднование назначено на разные даты:

— 17 февраля — село Казым Белоярского района;

— 1-2 марта — конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры, город Ханты-Мансийск;

— 23 марта — деревня Русскинская Сургутского района;

— 30 марта — поселок Тром-Аган Сургутского района;

— Апрель (дата определяется) — город Когалым.