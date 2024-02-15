Двое пешеходов пострадали в ДТП за сутки в ХМАО

В Югре накануне, 14 февраля, произошло два ДТП с участием пешеходов. Первая авария случилась утром рядом с остановочным комплексом на улице Индустриальная в Сургуте. По данным окружной Госавтоинспекции, 55-летний водитель автобуса «МАЗ» наехал на водителя второго автобуса, который вышел из салона транспорта на улицу.

Позднее в Ханты-Мансийске 47-летний водитель Mercedes сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварий пешеходы получили травмы.