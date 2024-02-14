В шести городах ХМАО произошел рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Югре за неделю с 7 по 14 февраля зарегистрировали 133 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это на уровне предыдущей недели (+3,5%) и эпидемического порога (+1,1%), сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 35,4%, Нефтеюганск – 11,1%, Нижневартовск – 9,1%. Рост заболеваемости отмечается в 6-ти муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в городе Нефтеюганске и городе Нижневартовске», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Как и на прошлой неделе, большинство заболевших - дети до 14 лет. Среди взрослых и подростков старше 15 лет доля заболевших незначительна.