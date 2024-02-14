Число жалоб жителей «тюменской матрешки» в Банк России сократилось на 16%

Жители ХМАО, Тюменской области и Ямала стали реже жаловаться в Банк России. В 2023 году они направили 7 тысяч обращений - на 16% меньше, чем годом ранее. Снижение произошло в том числе за счет сокращения числа жалоб на страховые компании, микрофинансовые организации (МФО) и банки, сообщает пресс-служба Тюменского отделения Центробанка.

Почти в два раза сократилось количество обращений по поводу работы страховых компаний. На 5% снизилось число жалоб на МФО. На 2% сократилось количество обращений по поводу банков.

«Жители региона меньше обращались по поводу предоставления кредитных каникул и реструктуризаций, однако чаще жаловались по вопросам выдачи и погашения потребительских кредитов, установления процентных ставок, навязывания дополнительных услуг», - отметили в пресс-службе.

По оценке регулятора, тенденция к снижению числа жалоб продолжится, в том числе благодаря вступившим в силу новым правилам, направленным на защиту прав потребителя. С 21 января период охлаждения увеличился с 14 до 30 дней. В течение этого срока можно отказаться от всех дополнительных услуг, которые приобретены вместе с кредитом или займом.