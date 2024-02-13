Жителей ХМАО просят оценить эффективность работы чиновников

Для жителей ХМАО на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» запустили опрос о деятельности руководителей органов местного самоуправления. Оценить работу чиновников могут жители всех муниципалитетов региона, зарегистрированные на портале Госуслуг.

«Для того, чтобы выразить свое мнение, понадобится подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» – это абсолютно безопасно и проходит на надежном государственном ресурсе. Анкетирование займет не более 5 минут», – цитирует «Сургутская трибуна» пресс-службу администрации Сургута.

Жителям округа предлагают оценить, в частности, удовлетворенность деятельностью главы муниципалитета, организацией транспортного обслуживания и качеством автомобильных дорог. Опрос носит обезличенный характер.