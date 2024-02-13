На дорогах Югорска появилось освещение после вмешательства прокуратуры

Прокуратура через суд обязала администрацию Югорска установить освещение на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Органом местного самоуправления длительное время не принимались меры по разработке проекта организации дорожного движения, а также меры по обустройству участков автомобильных дорог города уличным освещением. Указанные обстоятельства нарушали права граждан на безопасное дорожное движение», - говорится в сообщении пресс-службы.

Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием к мэрии устранить нарушения. Иск был удовлетворен. По данным прокуратуры, администрация уже выполнила работы по обустройству участков улично-дорожной сети освещением, а также разработала проект организации дорожного движения.