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Мэрия Югорска осветила дороги по решению суда

На дорогах Югорска появилось освещение после вмешательства прокуратуры

Мэрия Югорска осветила дороги по решению суда
Фото: ru.freepik.com

Прокуратура через суд обязала администрацию Югорска установить освещение на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Органом местного самоуправления длительное время не принимались меры по разработке проекта организации дорожного движения, а также меры по обустройству участков автомобильных дорог города уличным освещением. Указанные обстоятельства нарушали права граждан на безопасное дорожное движение», - говорится в сообщении пресс-службы.

Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием к мэрии устранить нарушения. Иск был удовлетворен. По данным прокуратуры, администрация уже выполнила работы по обустройству участков улично-дорожной сети освещением, а также разработала проект организации дорожного движения.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 83, комментариев: 0
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        }
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