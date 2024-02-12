134 новых случая коронавируса выявили в ХМАО за неделю

В ХМАО за неделю с 6 по 12 февраля зарегистрировали 134 новых случая заражения коронавирусом. Неделей ранее было 133 новых заболевших. У 130 пациентов на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Большинство новых случаев ковида зафиксировали в Сургуте - 59, а также в городах Покачи - 14 и Нефтеюганск - 10. В других муниципалитетах округа за неделю выявили от 1 до 8 новых заболевших.

Выздоровели за неделю в ХМАО 111 человек, за весь период пандемии – 284 628 югорчан. Умерли за весь период 2 624 пациента.