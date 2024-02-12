Семейный конкурс «Битва кланов» пройдет в Сургутском районе

В Сургутском районе стартовал семейный конкурс «Битва кланов». К участию приглашаются проживающие в муниципалитете семьи, сообщает пресс-служба районной администрации.

В конкурсе представлено несколько номинации: «Профессия моей семьи», «Семейный мир увлечений», «Гордость нашей семьи», «Семья на спорте», «Традиции моей семьи». Участники проекта могут рассказать об увлечениях членов семьи и спортивных достижениях, а также о традициях, которые передаются из поколения в поколение.

Для участие в конкурсе необходимо, чтобы одному из участников было от 14 до 35 лет. Зарегистрировать заявку необходимо до 17 февраля через АИС Молодежь России. До 26 февраля следует направить творческую работу на электронную почту: rmc-mp@mail.ru с указанием темы письма: «Битва кланов».

Оценка работ пройдет до 28 февраля, а победителей конкурса объявят 2 марта на итоговой «Семейной встрече» в молодежном центре Барсово. Участников проекта наградят дипломами и памятными подарками.

Изучить условия и подробные участия в проекте «Битва кланов» можно в официальном сообществе МАУ «Районный молодёжный центр» в соцсети «ВКонтакте».