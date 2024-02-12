В ХМАО на зимниках и ледовых переправах отменили все ограничения

В ХМАО на всех зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах отменили введенные ранее ограничения для транспорта. Сделать этот позволила устойчивая минусовая температура, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с наступлением благоприятных погодных условий и понижением температуры окружающего воздуха все введенные ранее ограничения на движения транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам общего пользования межмуниципального значения Югры сняты», - сказано в сообщении.

Уточняется, что движение по зимникам и переправам осуществляется в штатном порядке.

Ранее на зимниках в ХМАО ввели ограничения для транспорта из-за потепления. В частности, запрещался выезд на лед грузовикам массой более 5 тонн.