Роспотребнадзор ХМАО обнаружил сальмонеллу в столовой Октябрьского района

Роспотребнадзор ХМАО проверил организации, занимающиеся мясной и птицеводческой продукцией. Специалисты обнаружили в столовой Октябрьского района сальмонеллу. В заведении нарушали условия хранения сырья.

«На предприятии не осуществлялся контроль (сырья, продуктов, и объектов окружающей среды) на контаминацию возбудителями сальмонеллезов; контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств. Работники столовой не регулярно проходили гигиеническое обучение. В ходе лабораторного контроля в двух пробах сырья (тушки и окорочков) выявлены сальмонеллы. По результатам проверок возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ч. 1 и ч.2 статьи 14.43 КоАП РФ, ст. 6.6 КоАП РФ, ст. 14.45 КоАП РФ», — сообщает Роспотребнадзор ХМАО — Югры.

Общая сумма наложенных штрафов составила 50 тысяч рублей.