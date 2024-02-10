На зимниках в ХМАО снимают ограничения массы транспортных средств

В ХМАО на зимних автомобильных дорогах отменяют ограничения массы транспортных средств, введенные ранее из-за потепления. Ситуация изменилась - в округ вернулись устойчивые минусовые температуры.

«В связи с установлением устойчивых отрицательных температур воздуха введенные ранее ограничения массы транспортных средств сняты», - сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

Ограничения отменяются на следующих зимниках:

Пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский;

Подъезд к д. Сотник;

Подъезды к с. Ямки и д. Юмас, пгт.Кондинский - с. Болгары, с.Болчары - с. Алтай - д. Кама, пгт. Кондинское - д. Никулина, пгт.Междуреченский - с. Карым - д. Шугур, Подъезд к с. Карым;

пгт.Мортка - п. Нижняя Тавда (на участке Куминский - граница лесобазы);

Г. Нижневартовск - д. Вампугол - с.Былино;

п. Белорусский - с. Ларьяк;

с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк;

с. Былино - пос. Зайцева-Речка.