ХМАО завоевал две награды на всероссийской акции по очистке прибрежных территории

Югра стала лучшей в двух номинациях всероссийской акции по очистке прибрежных территорий «Вода России». Организатором мероприятия выступило Министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«По итогам прошлого года мы провели «Самое известное мероприятие акции»: о наших экологических делах написали в СМИ и соцсетях больше 250 раз! Плюс получили титул «Самая необычная находка во время субботника». Так, в Урае на берегу реки Колосья эковолонтеры обнаружили гипсовый бюст Владимира Высоцкого», - сказано в сообщении.

Югра регулярно участвует в акции «Вода России». В прошлом году в округе провели почти 400 мероприятий. 29 тысяч волонтеров очистили от мусора больше 350 километров прибрежной полосы.