Югорчане заплатят почти два миллиона рублей за вылов краснокнижных осетров

Сургутский районный суд вынес приговор двум жителям Лангепаса - мужчинам 47 и 40 лет. Их признали виновными в серии преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов, сообщает телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Мужчины отправились на рыбалку на протоку реки Обь в сентябре 2023 года. Передвигаясь на моторной лодке, они выловили с помощью сети 9 особей стерляди и 7 особей язя, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на 44,2 тысячи рублей. Также югорчане незаконно добыли 4 особи западносибирского обского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Тем самым они причинили ущерб на сумму 1,93 млн рублей.

Суд приговорил каждого из мужчин к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с югорчан взыскали 1,93 млн рублей в счет возмещения ущерба. Часть ущерба в размере 44,2 тысячи рублей они вернули добровольно.