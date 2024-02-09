В Югре пенсионер получил незаконно 10 миллионов рублей за продажу песка

70-летнего жителя Югорска поймали на незаконной продаже песка. Он арендовал земельный участок для ведения сельского хозяйства. Однако мужчина нашел более прибыльный вариант − добыча и продажа песка. Этим способом он заработал более 9,5 млн рублей и вложил их в свой бизнес.

«В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, с извлечением дохода в особо крупном размере). Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщает ОМВД России по Советскому району.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.