В ХМАО перед судом предстанет водитель «Нивы», по вине которого погиб человек

В Пыть-Яхе перед судом предстанет 38-летний местный житель. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Следствием установлено, что в июне 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем «Нива», в нарушение правил дорожного движения ненадлежащим образом зафиксировал автомобильный прицеп, который в ходе движения отделился и врезался в припаркованный на обочине автомобиль “КАМАЗ”». - сказано в сообщении.

В результате погиб водитель грузовика, который в момент аварии находился в автомобиле.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.