Пять человек получили травмы в ДТП в Нижневартовском районе

На 136 км автодороги Сургут - Нижневартовск в Нижневартовском районе накануне, 8 января, произошло ДТП с пятью пострадавшими. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 36-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 60-летнего мужчины.

«В результате автоаварии оба водителя, а также пассажиры Kia: 30-летняя женщина, мальчики 9 и 8 лет получили травмы», - отметили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 12 получили травмы. Две аварии с погибшими произошли накануне в Нефтеюганском районе. В первом случае погибла женщина-пассажир «Нивы Шевроле», во втором - водитель «Лады».