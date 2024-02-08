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​В Югру близятся актировки

В Югре на смену теплой погоды придут морозы

​В Югру близятся актировки
Фото: ru.freepik.com

На следующей неделе теплая погода в Югре сменится морозами до -30 градусов, а значит, актировки тоже могут вернуться. В Ханты-Мансийске, по данным «Яндекс Погоды», температура упадет до -30 градусов ночью и до -25 градусов днем.

Сургутян также предупреждают о морозах. Ночью в понедельник и во вторник температура опустится до -29 градусов, а днем будет держаться ниже -25 градусов. С четверга погода немного улучшится.

В Нижневартовске в понедельник прогнозируют максимум -27 градусов ночью. В последующие дни погода ожидается теплой и солнечной.

В Нефтеюганске с понедельника по среду ночью градусник покажет -29 градусов. К концу недели местных жителей порадует небольшое потепление.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 368, комментариев: 0
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