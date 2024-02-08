Банк России выпустит монету к 50-летию основания Когалыма

В 2025 году Банк России решил выпустить серебряную монету номиналом три рубля, посвященную 50-летию основания Когалыма. Об этом сообщает правительство региона.

«Для разработки дизайна монеты, посвященной 50-летию основания Когалыма, автономным округом было предложено три варианта изображения. Среди них скульптурная композиция «Капля жизни», Храм Святой мученицы Татианы и памятник героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири», − говорится в сообщении.

Также в России появятся монеты «200-летие основания г. Черкесск» и «50-летие основания г. Новый Уренгой». Тираж монет составит 3000 штук.

В этом году в серии «Российская Федерация» в обращение вышла памятная монета, посвященная Югре.