Обновленную модельную библиотеку открыли в национальной деревне Сургутского района

В сельском поселении Русскинская Сургутского района открыли обновленную модельную библиотеку. На модернизацию учреждения выделили свыше 3 млн рублей. Теперь у жителей национальной деревни появилось дополнительное пространство для полезного досуга, сообщает телеграм-канал районной администрации.

«В помещении отремонтировали залы, заменили электрическое оборудование и компьютерные сети. Оснастили библиотеку современными ноутбуками, компьютером, графическим планшетом, шлемом виртуальной реальности. Установили интерактивную панель и организовали зону с настольными играми», – рассказал глава района Андрей Трубецкой.