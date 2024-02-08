СМИ узнали об избиении восьмиклассника в школе Мегиона

В одной из школ Мегиона избили восьмиклассника в туалете, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах города. Ребенку понадобилась медицинская помощь, полиция начала проверку инцидента.

«В школе № 1 Мегиона произошла стычка учеников восьмого и девятого класса. Они подрались в туалете, младшего мальчика сильно ударили по голове. Мать обратилась в больницу, полиция начала проверку инцидента», — рассказал собеседник издания.

В полиции подтвердили произошедшее, уточнив, что обстоятельства дела устанавливаются. В администрации Мегиона отметили, что конфликт произошел из-за поста одной из учениц школы в соцсетях. «Мама пострадавшего обратилась в больницу, чтобы исключить сотрясение мозга у сына. С родителями встречалось руководство школы, нашли общий язык», — сообщили в администрации.

Накануне прокуратура Нижневартовска начала проверку инцидента, также связанного с избиением подростка. По данным СМИ, мужчина избил ребенка из-за того, что тот случайно попал снежком в его машину.